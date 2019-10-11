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Ко Дню защитника Киев выплатит матпомощь семьям и активистам Евромайдана, а также участникам боевых действий на Донбассе

КГГА выплатит от 800 до 1500 гривен.

Ко Дню защитника Киев выплатит матпомощь семьям и активистам Евромайдана, а также участникам боевых действий на Донбассе
Фото: Финансы Украины

Киевская госадминистрация выплатит от 800 до 1500 гривен семьям погибших активистов Евромайдана и участникам боевых действий на Донбассе ко Дню защитника 14 октября. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Согласно распоряжению №1798, по 1,5 тыс. гривен единоразовой материальной помощи получат киевляне, являющиеся членами семей погибших участников Евромайдана и конфликта на Донбассе.

По тысяче гривен выделят киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

По 900 гривен выделят для тех, кто получил ранения средней тяжести и тех, кто принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе.

КГГА намерена выделить деньги на счет "Муниципальной карты "Карточка киевлянина".

Напомним, в сентябре омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что каждый из 35 освобожденных заключенных РФ получит одноразовую денежную выплату в размере 100 тысяч гривен.

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