Голова КМВА не виключає встановлення в Києві нових типів укриттів

Він готовий ініціювати відповідне рішення, але треба погодження Ради оборони міста, а у випадку бюджетного фінансування – голосування депутатів.

Встановити нові типи укриття в Києві можуть за ініціативою голови Київської міської військової адміністрації, але потрібно погодження Ради оборони міста. Про це керівник адміністрації Тимур Ткаченко сказав у інтерв'ю на каналі LB live.

Також кошти на побудову мають виділити депутати. Або за це може сплатити бізнес.

"Дуже хотів би, щоб з'явилися такі об'єкти Рада оборони, думаю, підтримає. Все ж таки кошти в бюджеті має передбачити депутатський корпус. Хочу послухати ще думку профільного департаменту, після цього будемо приймати рішення", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можна буде його через пів року запитати, де укриття, якщо їх не буде, він сказав: "Думаю, так".