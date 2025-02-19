Голова КМВА не виключає встановлення в Києві нових типів укриттів

Встановити нові типи укриття в Києві можуть за ініціативою голови Київської міської військової адміністрації, але потрібно погодження Ради оборони міста. Про це керівник адміністрації Тимур Ткаченко сказав у інтерв'ю на каналі LB live.
Також кошти на побудову мають виділити депутати. Або за це може сплатити бізнес.
"Дуже хотів би, щоб з'явилися такі об'єкти Рада оборони, думаю, підтримає. Все ж таки кошти в бюджеті має передбачити депутатський корпус. Хочу послухати ще думку профільного департаменту, після цього будемо приймати рішення", – сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи можна буде його через пів року запитати, де укриття, якщо їх не буде, він сказав: "Думаю, так".
- Київ не має модульних укриттів та укриттів, облаштованих на зупинках громадського транспорту, які є в деяких інших містах. У 2023-му мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю lb.ua казав, що на такі типи укриттів "нема ДБН". Тоді він пояснював, що місто готове звести такі укриття, але треба чіткі пояснення, чи здатні вони захистити людей.