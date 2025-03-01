Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів, знищили 11 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 875 610 солдатів.

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