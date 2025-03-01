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Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 875 610 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів, знищили 11 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько  875 610 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10233 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од,
  • артилерійських систем – 23908 (+61) од,
  • РСЗВ – 1304 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1088 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3763 (+0)

Дані уточнюються.

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