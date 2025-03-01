Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів, знищили 11 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 875 610 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10233 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од,
- артилерійських систем – 23908 (+61) од,
- РСЗВ – 1304 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1088 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3763 (+0)
Дані уточнюються.