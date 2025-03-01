Армія РФ за добу завдала 460 ударів по населених пунктах Запорізької області

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

174 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Ворог здійснив 20 авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Чарівному та Білогірʼю.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За минулу добу російські окупанти завдали 460 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

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