Армія РФ за добу завдала 460 ударів по населених пунктах Запорізької області

За минулу добу російські окупанти завдали 460 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 20 авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Чарівному та Білогірʼю.
259 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
7 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку та Новодарівку.
174 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.
- 26 лютого Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області. Там базувався пункт управління 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ.