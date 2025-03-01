Російські військові обстріляли прикордоння Сумщини. Є пошкодження

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів.
Про це інформує Сумська ОВА.
Ворожих обстрілів зазнали Садівська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська громади.
У Краснопільській громаді здійснено пуск КАБу (1 вибух), артилерійський обстріл (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки, гаражні приміщення.
Садівська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні житлові будинки, дві господарчі споруди, два легкові автомобілі.
Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБів (2 вибухи).
Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Центр протидії дезінформації при РНБО прокоментував інформацію, яка поширюється у мережі, про те, що російські війська атакують прикордоння Сумщини, в районі населеного пункту Новеньке.
- Росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами.