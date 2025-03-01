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Російські військові обстріляли прикордоння Сумщини. Є пошкодження

Ворог застосував КАБи та безпілотники.

Російські військові обстріляли прикордоння Сумщини. Є пошкодження
Ліквідація наслідків атаки
Фото: Скріншот відео Сумської ОВА

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. 

Про це інформує Сумська ОВА.

Ворожих обстрілів зазнали Садівська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська громади.

У Краснопільській громаді здійснено пуск КАБу (1 вибух), артилерійський обстріл (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки, гаражні приміщення. 

Садівська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні житлові будинки, дві господарчі споруди, два легкові автомобілі.

Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБів (2 вибухи).

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

  • Центр протидії дезінформації при РНБО прокоментував інформацію, яка поширюється у мережі, про те, що російські війська атакують прикордоння Сумщини, в районі населеного пункту Новеньке.
  • Росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами.
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