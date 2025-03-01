Російські військові обстріляли прикордоння Сумщини. Є пошкодження

Садівська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні житлові будинки, дві господарчі споруди, два легкові автомобілі.

Про це інформує Сумська ОВА.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів.

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