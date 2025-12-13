НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Суспільство Війна

РФ за добу завдала понад 630 ударів по Запорізькій області

Під обстрілами опинилися 16 населених пунктів області.

РФ за добу завдала понад 630 ударів по Запорізькій області
наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти упродовж минулої доби завдали 637 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Різдвянці, Гуляйполю та Братському. 

360 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Прилуки, Солодке. 

5 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя та Солодкого. 266 артилерійських ударів – по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Прилук та Солодкого.

Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
