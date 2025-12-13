РФ за добу завдала понад 630 ударів по Запорізькій області

Російські окупанти упродовж минулої доби завдали 637 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Різдвянці, Гуляйполю та Братському.

360 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Прилуки, Солодке.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя та Солодкого. 266 артилерійських ударів – по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Прилук та Солодкого.

Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.