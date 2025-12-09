Росіяни атакували автомобіль ритуальної служби на Запоріжжі

Унаслідок атаки росіян постраждав 58-річний чоловік - житель Запорізького району.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Він зазначив, що поранений отримує всю необхідну допомогу.
"Росіяни ударили fpv-дроном по автівці ритуальної служби. Машина пошкоджена», – розповів Федоров.
Раніше сьогодні Федоров повідомляв, що російська армія поцілила безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир зазнали поранень.
- Російська армія регулярно завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, зокрема - по Запоріжжю, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
- Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.