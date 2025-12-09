Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували автомобіль ритуальної служби на Запоріжжі

В результаті дістав поранень 58-річний чоловік, він у лікарні

Росіяни атакували автомобіль ритуальної служби на Запоріжжі
Пошкоджений російський FPV-дрон (архівне фото)
Фото: BBC

Унаслідок атаки росіян постраждав 58-річний чоловік - житель Запорізького району. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Він зазначив, що поранений отримує всю необхідну допомогу. 

"Росіяни ударили fpv-дроном по автівці ритуальної служби. Машина пошкоджена», – розповів Федоров.

Раніше сьогодні Федоров повідомляв, що російська армія поцілила безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир зазнали поранень.

  • Російська армія регулярно завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, зокрема - по Запоріжжю, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
  • Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
