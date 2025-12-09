Росіяни атакували автомобіль ритуальної служби на Запоріжжі

В результаті дістав поранень 58-річний чоловік, він у лікарні

Унаслідок атаки росіян постраждав 58-річний чоловік - житель Запорізького району.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Він зазначив, що поранений отримує всю необхідну допомогу.

"Росіяни ударили fpv-дроном по автівці ритуальної служби. Машина пошкоджена», – розповів Федоров.

Раніше сьогодні Федоров повідомляв, що російська армія поцілила безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир зазнали поранень.