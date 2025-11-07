Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаПолітика

Володимир Зеленський обговорив із президентом Румунії оборонну допомогу для України

Також лідери держав обговорили посилення ППО.

Володимир Зеленський обговорив із президентом Румунії оборонну допомогу для України
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Румунії Нікушором Даном

Про це президент Зеленський повідомив у Телеграм.

"Поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та постійні російські удари. Росія продовжує відкидати дипломатію, і ми обговорили, які спільні кроки можуть повернути росіян до реальності", — ідеться у повідомленні. 

Лідери держав обговорили подальшу оборонну допомогу Україні та потреби в посиленні ППО, а також про важливість ініціативи PURL

"Обговорили й оборонну співпрацю – наші спроможності й засоби, які ми готові експортувати до Румунії, та проєкти, які можемо разом реалізувати в межах інструменту SAFE. Маємо хороший потенціал для партнерства й однаково зацікавлені в його реалізації", — зазначає глава держави.

Володимир Зеленський запросив Нікушора Дана приїхати до України. Українська та румунська команди вже працюють над підготовкою візиту для досягнення практичних результатів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies