Володимир Зеленський обговорив із президентом Румунії оборонну допомогу для України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Румунії Нікушором Даном.

Про це президент Зеленський повідомив у Телеграм.

"Поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та постійні російські удари. Росія продовжує відкидати дипломатію, і ми обговорили, які спільні кроки можуть повернути росіян до реальності", — ідеться у повідомленні.

Лідери держав обговорили подальшу оборонну допомогу Україні та потреби в посиленні ППО, а також про важливість ініціативи PURL.

"Обговорили й оборонну співпрацю – наші спроможності й засоби, які ми готові експортувати до Румунії, та проєкти, які можемо разом реалізувати в межах інструменту SAFE. Маємо хороший потенціал для партнерства й однаково зацікавлені в його реалізації", — зазначає глава держави.

Володимир Зеленський запросив Нікушора Дана приїхати до України. Українська та румунська команди вже працюють над підготовкою візиту для досягнення практичних результатів.