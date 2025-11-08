Урядовці США не відвідають саміт G20 у ПАР

Президент США Дональд Трамп розповів про плани Сполучених Штатів щодо участі у саміті G20 в Південній Африці.
Про це повідомляє Reuters.
Президент Дональд Трамп заявив, що жоден урядовець США не відвідає саміт G20 у Південній Африці.
Саміт “Великої двадцятки” у Південній Африці заплановано на 22-23 листопада.
Раніше Трамп неодноразово заявляв, що не відвідає саміт у Південній Африці через тертя з Преторією щодо її політики у питаннях землі та Ізраїлю.
- У квітні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не братимуть участь у саміті G20 у Південній Африці через “геноцид білих фермерів”.
- Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що очільник Кремля Владімір Путін та президент України Володимир Зеленський можуть провести зустріч на саміті G20 в Африці.