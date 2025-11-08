Урядовці США не відвідають саміт G20 у ПАР

Президент США Дональд Трамп розповів про плани Сполучених Штатів щодо участі у саміті G20 в Південній Африці.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Дональд Трамп заявив, що жоден урядовець США не відвідає саміт G20 у Південній Африці.

Саміт “Великої двадцятки” у Південній Африці заплановано на 22-23 листопада.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що не відвідає саміт у Південній Африці через тертя з Преторією щодо її політики у питаннях землі та Ізраїлю.