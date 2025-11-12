Міноборони підтримує впровадження стандартів НАТО у сфері якості на підприємствах оборонної промисловості

Якість товарів і послуг є ключовим чинником обороноздатності держави.

Міністерство оборони України всебічно сприяє впровадженню стандартів НАТО у сфері гарантування якості на підприємствах оборонно-промислового комплексу, надаючи консультаційну та методичну допомогу.

Про це повідомив начальник Головного управління державного гарантування якості полковник Євген Красников під час Міжнародного форуму «Якість в Україні в умовах повномасштабної війни».

За словами Красникова, запровадження системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів є основою для впровадження вимог НАТО, викладених у стандартах серії AQAP.

Учасники форуму наголосили, що в умовах війни якість товарів і послуг є ключовим чинником обороноздатності держави, а система державного гарантування якості набуває особливого значення.

Серед ключових тем обговорення — роль бізнесу у забезпеченні якості продукції оборонного призначення, досвід виробництва товарів подвійного призначення під час воєнного стану, а також підготовка фахівців для економіки в умовах війни.

За підсумками форуму сторони домовилися про подальшу співпрацю у формуванні національної системи забезпечення якості, інтегрованої з міжнародними підходами НАТО та ЄС і побудованої на основі стандартів ISO 9001 та AQAP.