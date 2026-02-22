Завтра, 23 лютого, Завтра у більшості регіонів України будуть застосовуватись відключення.
Як повідомили в Укренерго, застосовуватимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
В Укренерго зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень потрібно дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.
Також закликають споживати електроенергію ощадливо.