Перехожі крокують у темряві під час відключення електроенергії в Києві, 20 січня 2026 року.

Завтра, 23 лютого, Завтра у більшості регіонів України будуть застосовуватись відключення.

Як повідомили в Укренерго, застосовуватимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

В Укренерго зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень потрібно дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

Також закликають споживати електроенергію ощадливо.