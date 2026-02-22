WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Завтра у більшості регіонів України будуть застосовуватись відключення
Перехожі крокують у темряві під час відключення електроенергії в Києві, 20 січня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Завтра, 23 лютого, Завтра у більшості регіонів України будуть застосовуватись відключення.

Як повідомили в Укренерго, застосовуватимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

В Укренерго зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень потрібно дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

Також закликають споживати електроенергію ощадливо. 

