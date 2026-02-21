Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Державний фонд регіонального розвитку планують реформувати відповідно до стандартів ЄС

Зокрема планують створити при міністерстві комісію з оцінки та пріоритезації середньострокових інвестиційних планів регіонів.

заступник міністра розвитку громад Олексій Рябикін
Фото: Мінрозвитку

Мінрозвитку разом із Європейською комісією, Світовим банком та Представництвом ЄС в Україні обговорили оновлення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Онлайн-зустріч провів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

Як зазначає пресслужба Мінрозвитку, реформу фонду заклали змінами до Бюджетного кодексу, ухваленими у лютому 2025 року. З 2026-го ДФРР працюватиме за новими правилами: замість фінансування окремих проєктів він підтримуватиме середньострокові плани інвестицій регіонів і громад. Такі плани формуватимуть на основі стратегій розвитку. При цьому кошти фонду покриватимуть лише частину їхньої загальної вартості.

У Мінрозвитку кажуть, що нова модель має відповідати принципам політики згуртованості ЄС — із чітким програмуванням, партнерством, орієнтацією на потреби територій та вимірюваними результатами. У перспективі ДФРР планують перетворити на інструмент, який зможе працювати за правилами структурних та інвестиційних фондів Євросоюзу.

Розподіл коштів базуватиметься на територіальному та безпековому принципах. Для цього запроваджують класифікацію територій за функціональними типами, щоб формувати окремі програми підтримки залежно від викликів кожного регіону.

Усі рішення ухвалюватимуть на основі стратегічних документів — Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року та стратегій регіонів і громад. Для управління інвестиціями використовують платформу DREAM, яка охоплює весь цикл — від планування до формування портфелів проєктів.

Також планують створити при міністерстві комісію з оцінки та пріоритезації середньострокових інвестиційних планів регіонів. Вона займатиметься не лише відбором, а й моніторингом їх реалізації. До роботи можуть долучити представників громадянського суспільства та незалежних експертів.

Торік через ДФРР профінансували 48 проєктів відновлення на 1 млрд грн. У 2026 році на фонд передбачено 2 млрд грн.

