Відсьогодні стартує прийом заявок на одноразову виплату 6 500 грн "Зимової підтримки"

Від сьогодні, 21 листопада, розпочинається прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу. Програма діє в рамках Зимової підтримки.

Допомогу можуть отримати:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які вже отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Подати заявку можна двома способами:

онлайн — через портал або застосунок «Дія»;

офлайн — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Виплати здійснює Пенсійний фонд України.

Кошти будуть зараховані:

на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо такий відкрито в банку);

на Дія.Картку.

Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.