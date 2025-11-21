Відсьогодні стартує прийом заявок на одноразову виплату 6 500 грн "Зимової підтримки"

Від сьогодні, 21 листопада, розпочинається прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу. Програма діє в рамках Зимової підтримки.
Допомогу можуть отримати:
- діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які вже отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Подати заявку можна двома способами:
- онлайн — через портал або застосунок «Дія»;
- офлайн — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Виплати здійснює Пенсійний фонд України.
Кошти будуть зараховані:
- на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо такий відкрито в банку);
- на Дія.Картку.
Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.
- Програма "Зимова підтримка 2025" затверджена Урядом на 2025–2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх громадян України. Отримати допомогу зможуть усі українці – діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.
- 15 листопада стартувала реєстрація на участь у програмі "Зимова підтримка" у застосунку Дія, а 18 листопада заявки почали приймати у відділеннях Укрпошти.