У Києві “розробники зброї” видурили у військового 3,2 млн грн за обіцянку створити лазерний пристрій проти дронів, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 74-річний киянин та його 59-річний спільник видавали себе за «розробників зброї» та запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що можуть створити «лазерний пристрій» для ураження ворожих дронів і ракет.

Для переконливості вони інсценували демонстрацію роботи «установки». Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн грн (≈85 тис. доларів США).

Насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

Потерпілий — громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військових, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Йому вже відшкодовано 20 тис. доларів, робота над поверненням решти коштів триває.