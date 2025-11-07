Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві “розробники зброї” видурили у військового 3,2 млн грн за обіцянку створити лазерний пристрій проти дронів

Потерпілий — громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військових.

У Києві “розробники зброї” видурили у військового 3,2 млн грн за обіцянку створити лазерний пристрій проти дронів
у Києві “розробники зброї” видурили у військового 3,2 млн грн
Фото: прокуратура

У Києві “розробники зброї” видурили у військового 3,2 млн грн за обіцянку створити лазерний пристрій проти дронів, повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, 74-річний киянин та його 59-річний спільник видавали себе за «розробників зброї» та запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що можуть створити «лазерний пристрій» для ураження ворожих дронів і ракет.

Для переконливості вони інсценували демонстрацію роботи «установки». Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн грн (≈85 тис. доларів США).

Насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

Потерпілий — громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військових, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Йому вже відшкодовано 20 тис. доларів, робота над поверненням решти коштів триває.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies