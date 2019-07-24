АМКУ открыл дело из-за назначения одного человека главой набсоветов в 18 облгазах

Антимонопольный комитет Украины начал расследование в связи с возможным нарушением закона "О защите экономической конкуренции" из-за назначения главой наблюдательных советов 18 газопоставляющих компаний одного и того же человека - гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно п.2 ст.22 этого закона концентрацией признается, в частности, назначение или избрание на должность руководителя набсовета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа субъекта хозяйствования лица, которое уже занимает одну или несколько из перечисленных должностей в других субъектах хозяйствования; или создание ситуации, при которой более половины должностей членов набсовета, правления, других надзорных или исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица.

Назначение Брауна главой набсоветов в 18 облгазах дает основания считать эти компании единым субъектом хозяйствования.

Расследование касается компаний, которые входят в группу РГК Дмитрия Фирташа: "Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тисменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Ровногаз", "Днепрогаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз", "Харьковгаз".

Напомним, что в январе 2019 года АМКУ начал проверку облгазов Фирташа из-за доначислений в платежках за природный газ с приведением потребленных объемов к стандартным условиям.