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Львов провел первый в мире подсчет уличных котов

В городе проживает почти 6 тысяч таких животных.

Львов провел первый в мире подсчет уличных котов
Фото: city-adm.lviv.ua

26-30 июня во Львове состоялся первый в мире подсчет бездомных котов. Для подсчета использовали уникальный алгоритм и выяснили, что в городе проживает 5992 таких животных, сообщает пресс-центр Львовской городской администрации.

В мэрии отметили, что следующим шагом должна стать разработка городской программы, которая будет иметь целью безопасное сосуществование животных и людей, а также регулирование количества котов на улице гуманным путем.

Фото: city-adm.lviv.ua

По словам директора ЛКП "Лев" Оксаны Кошак, предприятие ежегодно

проводит колоссальную работу по вакцинации, лечению и стерилизации котов, живущих на улице. Подсчет помогает понять, достаточна ли эта работа, как планировать ее в дальнейшем, нужно ли привлекать партнеров в этот процесс.

Алгоритм был разработан в сотрудничестве с опекунами котов на базе платформы Animal-ID.info.

Напомним, в некоторых городах Украины, городские администрации признали котов частью экосистемы. Например, в Днепре, во Львове, Одессе, Запорожье, с 2017 года в Киеве.

Это сделано для того, чтобы защитить животных от жестокого обращения и запретить их беспричинный вылов и убийства. Также благодаря признанию котов частью экосистемы, они могут свободно жить и передвигаться в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания, и уничтожать грызунов.

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