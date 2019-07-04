Правоохранители задержали молдаванина из Одесской области по подозрению в растлении девочек

Сдавая жилье в аренду отдыхающим, злоумышленник входил в доверие к их детям и приглашал к себе "поиграть".

Киевская прокуратура вместе с киберполицией задержала 53-летнего молдаванина, подозреваемого в растлении малолетних девочек и создании соответствующих порнометриалов. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Мужчина живет в селе Грибовка в Одесской области. Сдавая жилье в аренду отдыхающим, злоумышленник входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе "поиграть".

Во время такого общения человек заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий. Во время обыска в квартире подозреваемого, правоохранители изъяли большое количество фото и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Преступления квалифицированы по двум статьям УК, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

Следственные действия продолжаются. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, Харьковский суд приговорил на четыре года 55-летнего мужчину, обвиненного в развращении несовершеннолетних. В декабре прошлого года он приставал к детям около школы и делал им неприличные предложения. В двух случаях мужчина показал подросткам свой член. Мужчина ранее уже был судим за развращение своего ребенка. Он отбыл наказание с 2012 по 2017 год.