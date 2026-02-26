Це сталося в тому ж місті, де осквернили пам’ятник Тарасові Шевченку.

У центрі сербського міста Новий Сад невідомі залишили напис із образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка, повідомляє Radio Slobodna Evropa.

За даними джерел видання, йдеться про завуальовані погрози та мову ненависті. Інцидент стався 25 лютого — наступного дня після осквернення пам’ятника Тарасу Шевченку в цьому ж місті.

Ситуація в Новому Саді загострилася у дні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ. Раніше посольство України в Белграді вже назвало пошкодження монумента Кобзарю «ганебним актом», спрямованим на підрив українсько-сербських відносин. Політолог Борис Варга у коментарі виданню зазначив, що такі напади не є новими: раніше цей пам'ятник уже плюндрували символом російської агресії — літерою «Z».

Експерти пов’язують сплеск вандалізму із діяльністю радикальних русофільських груп у Сербії. Попри те, що 24 лютого біля пам’ятника Шевченку відбулася мирна акція солідарності з Україною, водночас в країні проходять мітинги на підтримку російської агресії.

Сербія залишається єдиною країною-кандидатом на вступ до ЄС на Західних Балканах, яка досі не приєдналася до санкцій проти Росії. За даними останніх опитувань Gallup, Сербія також є єдиною державою в регіоні, де значна частина населення досі підтримує політику Володимира Путіна.

Українське посольство закликало правоохоронні органи Сербії негайно розслідувати плюндрування пам’ятника Козбареві і притягнути винних до відповідальності. Дипломати підкреслили, що такі дії є замахом не лише на пам'ять поета, а й на архітектурну спадщину міста.