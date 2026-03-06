Війна на Близькому Сході: Катар і Саудівська Аравія збивали дрони, Ізраїль оголосив нову серію ударів по Ірану

Є ознаки підготовки до обрання нового лідера Ірану, але президент США вже висловив застереження на цю тему.

Вранці п'ятниці Катар повідомив про збиття іранського дрона, що прямував до американської авіабази в Досі. Міністерство оборони заявило, що військові успішно перехопили дронову атаку, яка була націлена на Аль-Удейд – найбільшу базу Сполучених Штатів на Близькому Сході, де зазвичай перебувають від 8 до 10 тисяч військових, передають CBS News.

Загалом Катар атакували 14 балістичних ракет і чотири дрони з Ірану. Всі, крім однієї ракети, були збиті, а та, що ні, впала в воду.

Про збиття вночі трьох іранських дронів повідомила і Саудівська Аравія. Вони цілилися по столиці, Ер-Ріяді. Ще три ракети намагалися вдарити по базі на південь від столиці, пише CNN. Загалом, за даними ізраїльського Інституту вивчення безпеки, від початку війни країну атакували 14 ракет і п'ять дронів.

В Бахрейні повідомили про удар по готелю і двох будинках.

У Кувейті ППО відбивала комбіновану атаку ракет і дронів. Пошкоджено транспортний засіб.

В ОАЕ ППО попередила про ракетно-дронову загрозу від Ірану.

Ізраїль тим часом повідомив про нову серію ударів по Тегерану. Цілями є інфраструктура іранського режиму.

Вибухи вночі і на світанку лунали також в Бейруті, де Ізраїль атакує об'єкти "Хезболли".

До цього КВІР заявив про запуск чотирьох балістичних ракет по Тель-Аавіву. Також Іран стверджує, що вночі вдарив дронами.

Президент США Дональд Трамп тим часом сказав, що хоче бути причетним до обрання нового лідера Ірану. У розмові з NBC News він зазначив, що має кількох кандидатур, але в деталі не вдався.

“Ми не хочемо когось, хто відбудує (режим. – Ред.) за десять років. Ми хочемо, аби вони мали хорошого лідера. В нас є кілька людей, які, як я думаю, зроблять хорошу роботу”, – сказав він.

Іранське державне телебачення сьогодні вранці повідомило, що рада лідерів готується оголосити нового очільника країни.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.

Відомо про загибель шести американських військових у Кувейті. Загальна кількість жертв сягає 1000, більшість людей загинула в Ірані. Крім представників іранського режиму, гинули і цивільні. Також є жертви внаслідок іранських ударів по країнах Перської затоки, зокрема в ОАЕ.

Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.

З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".

4 березня Ізраїль оголосив про нову масштабну хвилю ударів по іранцях.

5 березня про атаку на аеропорт в автономній республіці заявив Азербайджан, хоча Іран відкинув причетність до нього. Як до запуску ракети на Туреччину, яку збивали сили ППО НАТО.

Країни Близького Сходу зв’язалися з Україною, аби та допомогла в відбитті іранських атак. Президент повідомив, що країна готова надати перехоплювачі дронів, якщо натомість отримає дефіцитні ракети для збиття балістики. А якщо лідери країн домовляться з Росією про припинення вогню в Україні, то вона надішле своїх фахівців для допомоги в відбитті атак. Однак експертизою країна готова ділитися без будь-яких умов – заради захисту життів.

5 березня Володимир Зеленський оголосив, що країна отримала від США конкретний запит на допомогу.