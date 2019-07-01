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ГлавнаяОбществоВойна

За прошедшие сутки силы ООС не понесли потерь на Донбассе

Боевики совершили 23 обстрела.

За прошедшие сутки силы ООС не понесли потерь на Донбассе
Фото: Макс Левин

В воскресенье, 30 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. В 12 случаях боевики применяли запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм, а также артиллерийские системы калибра 122 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Потерь среди украинских военных нет.

Противник также открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Марьинки, Лебединского, Широкино, Опытного, Павлополя, Авдеевки, Талаковки, Песок, Троицкого, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки и Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 4 раза: вблизи Луганского, Новолуганского и Новотошковского.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки один боевик убит и еще один ранен.

С полуночи 1 июля зафиксированы два обстрела: вблизи населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 мм, и в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм. Информации о потерях украинской армии нет.

Напомним, накануне стало известно о завершении разведения сил в районе Станицы Луганской.

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