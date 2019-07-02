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В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Шевченковский райсуд

О возобновлении работы суда сообщат позже.

В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Шевченковский райсуд
Фото: eadaily.com

В Киеве после сообщения о минировании эвакуировали людей из здания Шевченковского районного суда.

Об этом сообщила пресс-служба суда в Фейсбуке.

"В связи с сообщением о заминировании, в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщени.

О подробностях не сообщается.

Напомним, ранее двух киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове

арестовали с залогом почти 1,5 млн гривен.

Из-за участившихся случаев ложных сообщений о минировании Министерство внутренних дел намерено пересмотреть алгоритм работы полицейских во время реагирования на такие сообщения, а также увеличить сроки наказания для "шутников".

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