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В Иране задержали украинского путешественника по подозрению в шпионаже

Харьковчанина Артема Сурина задержали в Аркадане.

В Иране задержан гражданин Украины Артем Сурин, совершавший кругосветное путешествие. Об этом сообщила сам Сурин, информацию подтвердил экс-советник главы СБУ, дипломат Маркиян Лубкивский на своей странице в Фейсбуке.

"Задержали за наличие дрона, держали в полицейском участке, потом суд за полчаса - постановил арестовать. Переводчика нет, хотели заставить подписать бумаги в суде, не дал. Подписывал меня какой-то водитель. Шьют шпионаж", - написал Сурин.

Известно, что Сурина задержали в городе Ардакан.

Вопросом освобождения украинца уже занимается Департамент МИД стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Лубкивский призвал подключиться к процессу Администрацию президента и и.о. главы Министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль.

"Обращаюсь ко всем коллегам в МИД - надо помочь нашему соотечественников путешественнику Артему Сурину, который осуществляет кругосветное путешествие! Его задержали в Иране за использование дрона", - написал Лубкивский.

Напомним, в конце июня США ввели новые санкции в отношении Ирана, в том числе из-за превышение установленных норм обогащения урана.

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