У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Битва за Київ: підготовчий раунд
Битва за Київ: підготовчий раунд
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​Пьяный водитель устроил ДТП с погибшим и 8 пострадавшими в Харьковской области

Виновник аварии выжил и госпитализирован.

Фото: hk.npu.gov.ua

Пьяный водитель за рулем Hyundai Tucson устроил ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими в Харьковской области. Одним из госпитализированных стал сам виновник происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Авария произошла около 9:10 утра в районе 434 километра на дороге "Киев - Харьков - Должанский".

47-летний водитель Hyundai, который направлялся в сторону Харькова, выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу микроавтобус Ford Transit под управлением 23-летнего мужчины.

Один из пассажиров Ford, 32-летний житель Валковского района, погиб на месте. Еще шестерых пассажиров микроавтобуса и обоих водителей доставили в Валковскую больницу.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

По данному факту начато расследование согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также