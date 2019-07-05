Фото: hk.npu.gov.ua

Пьяный водитель за рулем Hyundai Tucson устроил ДТП с одним погибшим и восемью пострадавшими в Харьковской области. Одним из госпитализированных стал сам виновник происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Авария произошла около 9:10 утра в районе 434 километра на дороге "Киев - Харьков - Должанский".

47-летний водитель Hyundai, который направлялся в сторону Харькова, выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу микроавтобус Ford Transit под управлением 23-летнего мужчины.

Один из пассажиров Ford, 32-летний житель Валковского района, погиб на месте. Еще шестерых пассажиров микроавтобуса и обоих водителей доставили в Валковскую больницу.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

По данному факту начато расследование согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.