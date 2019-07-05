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СБУ расследует потерю документа с секретной информацией по проекту "Стена"

Секретный документ был утерян директором фирмы, которая является подрядчиком строительных работ проекта.

СБУ расследует потерю документа с секретной информацией по проекту "Стена"
Фото: dpsu.gov.ua

Служба безопасности Украины начала расследовать потерю документа с секретной информацией по обустройству границы с Россией. Так называемого проекта "Стена". Об этом говорится в материалах суда.

11 января 2019 года СБУ начала уголовное производство по ч.1 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну) Уголовного кодекса.

Основанием для открытия этого дела стало то, что в неустановленное время директор ООО "Каунт Групп" Алексей Пегасин потерял доверенные ему материальные носители информации под грифом "секретно".

"Каунт Групп" является подрядчиком строительных работ при реализации проекта "Стена".

Установлено, что потерянный документ под названием "Рабочий проект "Инженерно-техническое обустройство государственной границы, шифр: 388-21-15-5 (корректировка)" существует в 5 экземплярах .

Два экземпляра находятся в 1-м специальном отделе капитального строительства Государственной пограничной службы, еще 2 экземпляра находились во владении директора "Каунт Групп", а 1 экземпляр находится в проектном институте СБУ.

Напомним, по поводу проекта "Стена" еще ведется расследование по хищению средств на сумму более чем на 16,68 млн гривен. Подозрения об этих хищениях были выдвинуты трем должностным лицам Госпогранслужбы

Проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", начали реализовывать в 2014 году. В ноябре 2018-го его реализацию продлили до 2021 года.

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Источник: "Украинские новости"
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