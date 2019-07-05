Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел у Золотого-4

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине попали под обстрел в районе Золотого в 60 км к западу от Луганска. Об этом сказано в ежедневном отчете организации.

Инцидент произошел в четверг, 4 июня, на контрольно-пропускном пункте вооруженных формирований, когда патруль ОБСЕ из четырех человек готовился к запуску беспилотника.

"В 11:55 патрульные СММ, двое из которых находились снаружи и двое в транспортных средствах с открытыми дверями, услышали 30-40 выстрелов из тяжелого пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия, которые были оценены как исходящие 1-2 км к северо-северо-западу от их местонахождения", - сказано в сообщении.

Несколько секунд спустя раздались 20-30 очередей из пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия на территории блокпоста, сообщили наблюдатели ОБСЕ.

В 11:57 все наблюдатели СММ сели в машины и начали уезжать, после чего снова услышали очереди и выстрелы из пулеметов и стрелкового оружия, которые они оценили как перестрелку.

Информации о пострадавших в результате огня на КПВВ на данный момент нет. В то же время, по данным ООС, накануне на Донбассе погиб украинский военный, еще шестеро бойцов получили боевые травмы и ранения. Украинская сторона заявляет о применении боевиками тяжелых минометов калибра 82 и 120 мм, а также артиллерийских установок калибра 122 мм.