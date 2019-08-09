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Украинский вратарь дисквалифицирован УЕФА на 10 матчей за расизм

Эпизод случился в квалификационном матче Лиги Европы.

Украинский вратарь дисквалифицирован УЕФА на 10 матчей за расизм
Константин Махновский
Фото: dynamo.kiev.ua

Украинский голкипер латвийского "Вентспилса" Константин Махновский получил 10-матчевую дисквалификацию от дисциплинарного комитета УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что такие санкции были наложены на футболиста за эпизод, который случился на 90+4 минуте ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Гзира Юнайтед" (2:2).

Махновский вступил в жесткую дискуссию с футболистом мальтийского клуба Амаду Самбой, в ходе которой украинец оскорбил соперника по расовому признаку.

Рефери того поединка удалил участников конфликта, а Самба получил дисквалификацию на два матча.

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