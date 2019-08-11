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На стадионе соперника ФК "Мариуполь" по Лиге Европы обвалилась часть крыши

Матч между АЗ и "Мариуполем" назначен на четверг.

На домашнем стадионе голландского клуба "АЗ Алкмаар" в субботу днем обвалилась часть крыши, сообщает официальный сайт клуба.

Пострадавших не было, но пока не ясно сможет ли команда провести ответный поединок квалификации Лиги Европы против "Мариуполя" на домашней арене, пишет SportArena.

Фото: twitter.com/AZAlkmaar

"На стадионе не будут проводиться матчи, если ситуация небезопасна. Как только станет ясно, где пройдут наши следующие домашние матчи, то мы сразу же сообщим об этом", - сказал генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

Матч между "АЗ" и "Мариуполем" должен состояться в четверг, 15 августа. 

Первая игра проходила в Одессе, команды сыграли вничью 0:0.

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