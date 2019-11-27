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Президент WADA выразил мнение относительно участия России на Евро-2020 и проведения финала ЛЧ в России

Витольд Банька несколько прояснил ситуацию.

Президент WADA выразил мнение относительно участия России на Евро-2020 и проведения финала ЛЧ в России
Витольд Банька
Фото: ТАСС

Новоиспеченный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька отметил, что Россия, скорее всего, сможет принять матчи чемпионата Европы и финал Лиги Чемпионов.

"Рекомендации комитета WADA говорят о санкциях в отношении России в контексте главных международных соревнований.

Имеются ввиду Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира.

Так, штрафы, скорее всего, не будут касаться проведения игр Евро-2020 и финала Лиги Чемпионов (2021 год, Санкт-Петербург, - прим. LB.ua)", - цитирует поляка isport.ua, со ссылкой на RMF24.

Напомним, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, из-за подозрений в манипуляциях данными из Московской антидопинговой лаборатории и возможного повторного лишения РУСАДА статуса соответствия.

Отметим, что окончательное решение вынесут 9 декабря, когда в Париже исполком WADA проведет заседание, на котором рассмотрит данные рекомендации своего комитета. 

Если они будут приняты, то в РУСАДА будет направлено письмо о несоответствии кодексу. Если российская сторона его не примет в течение 21 дня, то дело будет направлено в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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