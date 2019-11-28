Накануне в Лейпциге местный "РБ Лейпциг" и "Бенфика" в матче группового этапа Лиги Чемпионов устроили настоящий триллер.

До 89-й минуты счет был 0:2.

Однако дубль шведского легионера "быков" Эмиля Форсберга не позволил лиссабонскому клубу одержать победу – 2:2.

Причем свой второй гол швед забил на 90+6 минуте.

Эта ничья позволила немецкому клубу впервые в своей истории гарантировать себе место в 1/8 финала турнира.

Таким образом, главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым менеджером в истории Лиги Чемпионов, который выводил команду в стадию плей-офф, сообщает twitter Squawka.

На вчерашний вечер немецкому специалисту исполнилось 32 года, 4 месяца и 4 дня.