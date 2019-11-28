Накануне в Лейпциге местный "РБ Лейпциг" и "Бенфика" в матче группового этапа Лиги Чемпионов устроили настоящий триллер.
До 89-й минуты счет был 0:2.
Однако дубль шведского легионера "быков" Эмиля Форсберга не позволил лиссабонскому клубу одержать победу – 2:2.
Причем свой второй гол швед забил на 90+6 минуте.
Эта ничья позволила немецкому клубу впервые в своей истории гарантировать себе место в 1/8 финала турнира.
Таким образом, главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым менеджером в истории Лиги Чемпионов, который выводил команду в стадию плей-офф, сообщает twitter Squawka.
На вчерашний вечер немецкому специалисту исполнилось 32 года, 4 месяца и 4 дня.
🇩🇪 Julian Nagelsmann is the youngest manager in history to qualify for the Champions League knock-out stages— Coral (@Coral) 27 ноября 2019 г.
32 years, 4 months and 4 days old pic.twitter.com/aiyFXmFQBJ