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Украина подписала безвиз с Северной Македонией

Межправительственное соглашение вступает в силу с 22 декабря.

Украина подписала безвиз с Северной Македонией
Фото: ubr.ua

Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией.

Об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

"В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", - говорится в сообщении в его твиттер-аккаунте.

Сообщается, что 22 декабря вступает в силу межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан Украины и Македонии.

Соглашением предусмотрено:

- безвизовые поездки по биометрическим паспортам для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней;

- отмену долгосрочных виз на пребывание в стране более 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции;

- бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

Как сообщалось,21 августа Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение было подписано в начале июля.

Ранее для украинцев отменили визы в Эквадор и Колумбию.

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