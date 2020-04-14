По программе президента "Большая стройка" ремонт трассы впервые ведется не отрезками, а от начала до конца, - Голик

Трасса национального значения Н-30 Васильевка - Бердянск стала первой, при ремонте которой используется принцип ремонта дорог от начала до конца, а не отрезками, сообщает Юрий Голик в Facebook. Такой подход начал повсеместно использоваться в ходе реализации Программы развития инфраструктуры «Велике Будівництво», инициатором которой выступил Президент Владимир Зеленский.

«Это будет первая трасса в этом году, отремонтированная не участками и отрезками, как было ранее, а полностью. Первая, но далеко не последняя», - уверяет Голик.

Как известно, трасса Н-30 является главной транспортной магистралью, по которой в период отпусков проходит основной транспортный поток к курортам Приазовья.

При этом Голик отметил, что трасса ремонтируется круглосуточно: «В прошлом году, когда мы заканчивали всю трассу Запорожье - Мариуполь, отремонтировав ее 130 километров за рекордные 68 дней (а до этого 70 ее километров ремонтировали три года), работа на ней велась круглосуточно. В этом году, превращая направление Васильевка - Бердянск в идеальную дорогу, работы на ней тоже уже ведутся круглосуточно».

Как сообщал Голик ранее, по поручению Президента первый бетонный автобан Решетиловка-Днепр будет построен за один год. Ранее планировалось, что трасса будет строится в течение 3-4 лет. Президент Владимир Зеленский поставил задачу построить эту трассу полностью уже в 2020 году. По словам Голика, поручение Президента будет выполнено в срок.