Порошенко: под флагом мира Украине предлагают капитуляцию

Россию, по мнению экс-президента, интересуют только выборы, а не вывод войск с Донбасса.

"В Украине нет «партии войны» и «партии мира», как сейчас пытаются навязать обществу. Украинцы хотят мира. Но белый флаг мира, который сейчас нам представляют как достижение, на самом деле является капитуляцией". Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Я согласен с теми результатами, которые были представлены в студии, 60% украинский хотят мира. Я думаю, что эти цифры даже больше», - отметил он.

«Вчера пытались представить, что якобы в Украине существуют «партия войны» и «партия мира». Забудьте об этом. В Украине «партии войны» не существует. И люди на оккупированном Донбассе, и люди в Днепре, Харькове, и люди в и Киеве, во Львове, в Черновцах - все люди стремятся к миру», - отметил Петр Порошенко.

Пятый президент Украины заявил: «Но под белым флагом мира, который нам пытаются сейчас представить как большое достижение, нам навязывают капитуляцию. Потому что белый флаг является флагом капитуляции».

Петр Порошенко также отметил, что сразу же после подписания «формулы Штайнмайера» министр иностранных дел России Лавров сказал, что это хорошо, потому что открывает дорогу для федерализации Украины. А главари бандитских группировок сказали - никаких выборов, потому что этот документ предоставляет народу Донбасса право на самоопределение. И Лавров на это ответил, что есть примеры Приднестровья.

«Присутствие российского суверенитета компенсирует недостаточность собственного», - прокомментировал Порошенко устройство квазигосударств, добавив: «Они претендуют на то, что будут иметь армию, суды, парламент и внешние отношения. Чего и близко нет в Минских договоренностях».

По его словам, основываясь на Минских договоренностях, мир принял санкции против России. «Минские договоренности были составной частью для Совета Евросоюза, который впервые ввел санкции. А Путин был убежден, что это невозможно. Затем этот документ вошел в Совет безопасности ООН», - напомнил Петр Порошенко.

«Сегодня любой был бы рад предложить любой другой документ, в том числе и жесткие критики Минских договоренностей. А вы только попробуйте - и сразу же исчезнут санкции против России», - также отметил он.

По его словам, Россия будет себя вести так, как ведет себя для разрешения ситуации в Приднестровье, где есть российское военное присутствие, для разрешения ситуации в Осетии, Абхазии и многих других конфликтах, где Россия является источником этих конфликтов.

«Так в чем проблема «формулы Штайнмайера» - она по предложению России должна была быть составной частью дорожной карты, которая начинается с вывода иностранных войск и завершается взятием под контроль границы. Россия отвергла дорожную карту и оставила лишь «формулу», - подчеркнул пятый президент Украины.

Именно позиция России не говорить о компоненте безопасности, который по настоянию Украины должен был предшествовать этому, и говорить только о политике.

«Политика - это сейчас организация и проведение выборов. «Причем по этому документу, который нам предложили на подписание, убрали что выборы должны быть прозрачными, честными, строго соответствовать стандартам ОБСЕ, и замылили фразой «в целом отвечают» стандартам», - отметил Петр Порошенко.