Ложкин: "Шансы на выживание и Украины, и Израиля зависят от единства в обществе"

Перед лицом внешней агрессии шансы на выживание и Украины, и Израиля напрямую зависят от единства внутри страны. Такое мнение высказал президент Еврейской Конфедерации Украины Борис Ложкин.

Ложкин отметил, что впервые посетил торжественное заседание Кнессета, где приняли присягу новоизбранные депутаты 22 созыва израильского парламента. Центральной темой выступлений и президента Реувена Ривлина, и председателя Кнессета Юлия Эдельштейна, стало национальное единство.

«Эта тема сегодня особенно актуальна для Израиля — всего полгода назад парламент впервые в истории государства не смог сформировать коалицию в отведенный срок. Кнессет был распущен, состоялись новые выборы. После оглашения их результатов израильтяне начали в шутку готовиться к третьим выборам за год. Впрочем, может и не в шутку — голоса разделились между основными претендентами практически поровну, но ни один из них, по предварительным подсчетам, не сможет сформировать коалицию без другого. В прошлый раз компромисса они не нашли. Смогут ли найти в этот — узнаем в ближайшее время», - заявил он.

Ложкин подчеркнул, когда евреи сражались с внешним врагом — они были в силах сокрушать империи. Но как только начиналась гражданская война между самими евреями, все рушилось как карточный домик.

«Эта тема близка не только израильтянам. История Украины полна аналогичных примеров: от Киевской Руси до УНР. Справиться с проблемой разобщенности, особенно перед лицом внешней агрессии, нелегко. Но и Израилю, и Украине, придется постараться — ведь от того, насколько мы едины, напрямую зависят шансы на выживание наших государств», - подчеркнул президент ЕКУ.

Как сообщалось, 29 сентября в Киеве прошел Марш памяти евреев в память жертв, расстрелянных в 1941-ом году в Бабьем Яру. Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин заявил, что участие в Марше приняли более полутысячи человек.