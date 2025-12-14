Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В рамковій мирній угоді з 20 пунктів є пункт про припинення вогню

Президент вважає, що на тристоронньому берлінському саміт можна досягнути реального прогресу.

В рамковій мирній угоді з 20 пунктів є пункт про припинення вогню
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Саміт у Берліні щодо мирного процесу є надзвичайно важливим, оскільки обʼєднав і американську, і європейську сторони. Зустрічі в цьому формати триватимуть сьогодні і завтра, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 14 грудня.

Він вважає, що є реальний шанс змінити безпекову ситуацію на землі. У 20 пунктах рамкової угоди є пункт про припинення вогню.

”Припинення вогню змінить, безумовно, безпекову ситуацію на землі”, – сказав він.

Президент підкреслив, що прописані в угоді гарантії безпеки повинні мати юридичні зобовʼязання, а не бути другим Будапештським меморандумом.

”У випадку зі Сполученими Штатами Америки ми такі консультації і проводимо. Коли вони говорять, що у нас буде щось дзеркальне п'ятій — «Article 5 NATO», — то ми розуміємо, як Сполучені Штати Америки у випадку повторної агресії Росії повинні реагувати. І це, ще раз підкреслюю, для нас важливо, щоб було підтримано Конгресом Сполучених Штатів Америки”, – сказав він.

Завтра, 15 грудня, президент Володимир Зеленський зустрінеться в Берліні з лідерами ЄС та НАТО. 

Напередодні, 14 грудня Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер та Фрідріх Мерц проведуть зустріч з спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. За інформацією The Wall Street Journal, переговори матимуть "вирішальне значення", адже Білий дім продовжує наполягати на тому, що угода про припинення російсько-української війни має бути підписана до кінця 2025 року.
