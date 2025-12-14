Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСвіт

Зеленський: Україна працює над розблокуванням заморожених російських активів

Також Київ працює над отриманням 45 мільярдів євро допомоги щороку.

Зеленський: Україна працює над розблокуванням заморожених російських активів
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над розблокуванням заморожених російських активів. 

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня, відповідаючи на запитання "Радіо Свобода".

"Є суми, дійсно, які нам дають наші європейські партнери на основі 30 двосторонніх договорів. Для нас дуже важливо, щоби ці суми не зменшувались. Я особисто над цим працюю. Друге: є заморожені активи або альтернативні гроші під заморожені активи. Я цим займаюсь з європейськими партнерами і роблю все, щоб ми могли отримати… зробити все, щоб ми отримали ці 40-45 мільярдів на рік. І ці 90 мільярдів — виходить, на 26-й, 27-й роки. Ми боремося з цим і ніхто не опускає руки", – сказав Зеленський.
