Зеленський: Україна працює над розблокуванням заморожених російських активів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над розблокуванням заморожених російських активів.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня, відповідаючи на запитання "Радіо Свобода".

"Є суми, дійсно, які нам дають наші європейські партнери на основі 30 двосторонніх договорів. Для нас дуже важливо, щоби ці суми не зменшувались. Я особисто над цим працюю. Друге: є заморожені активи або альтернативні гроші під заморожені активи. Я цим займаюсь з європейськими партнерами і роблю все, щоб ми могли отримати… зробити все, щоб ми отримали ці 40-45 мільярдів на рік. І ці 90 мільярдів — виходить, на 26-й, 27-й роки. Ми боремося з цим і ніхто не опускає руки", – сказав Зеленський.