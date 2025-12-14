Зеленський: Україна робить усе, щоб відкрити переговорні кластери з ЄС

Поки що конкретних напрацювань антикорупційних і судових реформ президент не бачив.

Україна робить усі кроки, аби відкрити усі переговорні кластери про вступ до Євросоюзу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня.

Європейські колеги підтримують Україну в цьому і позитивно реагують. Стосовно можливості проведення судової реформи, президент сказав:

”А щодо якихось нових реформ, особливо пов'язаних із судочинством, то я просто ще цього не бачив. Коли урядовці, парламентарі мені покажуть – побачимо і будемо реагувати”, – прокоментував він.

11 грудня міжвідомча група схвалила переговорні позиції для відкриття двох останніх кластерів, наступним етапом стане розгляд і затвердження напрацювань урядом. Після цього Україна буде повністю готова до відкриття переговорів із ЄС за всіма Кластерами.

4 листопада Єврокомісія визнала Україну готовою відкрити три переговорні постанови. Але висловила зауваження стосовно спроб тиску на антикорупційну сферу.



