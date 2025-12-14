Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

Зеленський: Україна робить усе, щоб відкрити переговорні кластери з ЄС

Поки що конкретних напрацювань антикорупційних і судових реформ президент не бачив.

Зеленський: Україна робить усе, щоб відкрити переговорні кластери з ЄС
Фото: EPA/UPG

Україна робить усі кроки, аби відкрити усі переговорні кластери про вступ до Євросоюзу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня.

Європейські колеги підтримують Україну в цьому і позитивно реагують. Стосовно можливості проведення судової реформи, президент сказав:

”А щодо якихось нових реформ, особливо пов'язаних із судочинством, то я просто ще цього не бачив. Коли урядовці, парламентарі мені покажуть – побачимо і будемо реагувати”, – прокоментував він.

11 грудня міжвідомча група схвалила переговорні позиції для відкриття двох останніх кластерів, наступним етапом стане розгляд і затвердження напрацювань урядом. Після цього Україна буде повністю готова до відкриття переговорів із ЄС за всіма Кластерами.

4 листопада Єврокомісія визнала Україну готовою відкрити три переговорні постанови. Але висловила зауваження стосовно спроб тиску на антикорупційну сферу.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies