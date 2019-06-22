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При пересечении КПВВ в Станице Луганской умер мужчина

Он переходил пункт пропуска в направлении Украины.

При пересечении КПВВ в Станице Луганской умер мужчина
Фото: loga.gov.ua

При пересечении КПВВ в Станице Луганской умер мужчина 1949 г. р. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Фейсбук.

"На КПВВ Станица Луганская скончался мужчина 1949 г.р., он шёл со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо", - говорится в сообщении.

На место вызвали медиков, однако они не смогли спасти мужчину. По предварительным выводам, у него случился обширный инсульт.

Напомним, при пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человек. Причинами гибели людей стали обстрелы и проблемы со здоровьем.

В прошлом году КПВВ в Станице Луганской посетил глава МИД Литвы. Он был впечатлен очередями на пункте пропуска: "Люди выстаивают 4-часовые очереди в жару - это негуманно и неприемлемо".

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