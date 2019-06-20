Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"
Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Луганской области пытались подорвать инкассаторский автомобиль

В результате взрыва поврежден автомобиль, деньги остались в безопасном месте.

В Луганской области пытались подорвать инкассаторский автомобиль
Фото: lug.gp.gov.ua

В среду, 19 июня, в Попаснянском районе Луганской области неизвестные пытались подорвать автомобиль инкассаторов ПриватБанка.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Установлено, что около 9:00 на автодороге в Попаснянском районе произошел взрыв перед автомобилем. В это время транспортное средство двигалось из Северодонецка в Попасную. В нем находились трое работников инкассации, никто из них не пострадал. В результате взрыва был поврежден автомобиль. Денежные средства остались в безопасном месте", - говорится в сообщении

На месте происшествия обнаружили воронку глубиной 0,31 м и два обломка от детонатора.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса.

Проверяются все версии организации нападения.

Напомним, в апреле полиция задержала банду из 10 человек, которая в течение семи лет грабила инкассаторов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также