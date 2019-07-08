Сын экс-главы МИД Южной Кореи бежал в КНДР

Родители Чхве Ин Гука тоже перебежали в КНДР в 1986 году, оставив его и еще четверых детей.

Чхве Ин Гук, сын бывшего главы МИД Южной Кореи Чхве Ток Сина, прибыл в столицу КНДР Пхеньян.

Сын высокопоставленных южнокорейских перебежчиков спустя 33 года повторил путь своих родителей, которые переехали на коммунистический Север в 80-е годы, передает Русская служба Би-би-си.

Как сообщают северокорейские СМИ, Чхве-младший (которому сейчас 73 года) будет работать в Пхеньяне над налаживанием отношений между двумя Кореями.

Фото: uriminzokkiri.com Чхве Ин Гук

Добровольный переезд в Северную Корею - довольно редкое событие; каждый год тысячи человек бегут из этого закрытого государства на юг. Две части корейского полуострова формально до сих пор находятся в состоянии войны. Линия разграничения разделяет десятки тысяч семей. Чтобы посетить КНДР, гражданину Южной Кореи требуется разрешение не только из Пхеньяна, но и из Сеула.

Южнокорейское министерство по делам объединения подтвердило, что Чхве Ин Гук такого разрешения не получал. За последние полтора десятка лет он часто посещал КНДР со всеми необходимыми бумагами, в том числе приезжал на похороны своей матери.

Теперь, если вдруг Чхве Ин Гук решит вернуться в Южную Корею, ему грозит арест за несанкционированную поезду в КНДР.

В Южной Корее у Чхве Ин Гука остались жена и дочь. О его профессии и жизни до сих пор мало что было известно.

Его отец с 1961 по 1963 год был министром иностранных дел Южной Кореи. Из-за обвинений в коррупции и разногласий с тогдашним южнокорейским диктатором Пак Чон Хи экс-министр с женой сначала эмигрировали в США, а спустя десять лет, в 1986-м, совершили немыслимый для многих шаг - перешли на сторону КНДР и переехали в Пхеньян.

В Южной Корее остались их пятеро взрослых детей.

Чхве-старший умер через три года. Его жена благополучно жила в КНДР еще много лет и скончалась в 2016 году в возрасте 95 лет. Она похоронена на почетном месте на кладбище в Пхеньяне рядом с мужем.

За более чем 60 лет после Корейской войны, по официальным данным Сеула, около 30 тыс. человек нелегально перебежало на юг. Случаи бегства в обратную сторону - с юга на север - и вовсе редки. Чаще возвращаются в КНДР те, кто бежал оттуда на юг, но затем разочаровался в своем решении. Таких "возвращенцев" было больше до массового голода, обрушившегося на КНДР в 1990-е годы и унесшего жизни сотен тысяч граждан.