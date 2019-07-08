​Грузинский телеканал отстранил ведущего, который обматерил Путина

Габуния отстранен от работы на два месяца.

Грузинский телеканал Rustavi-2 отстранил от работы журналиста Георгия Габунию, который в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" на русском языке обматерил президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Журналиста отстранили от работы сроком на два месяца.

"Орган саморегулирования "Рустави 2" рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля в программы "Постскриптум", который был произнесен в начале передачи. По решению саморегулирующегося органа, полностью прекращены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца", - указано в сообщении.

Ранее высказывания Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В ночь на понедельник, 8 июля, Rustavi-2 на несколько часов прерывал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов.

Вечером у здания телеканала прошла акция с требованием отставки телеведущего и гендиректора телеканала Ники Гварамия.

Представители телеканала назвали высказывание Габунии "не соответствующим высоким стандартам, установленным нашим каналом", и пообещали, что "регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос".

20 июня в Грузии начались массовые акции протеста из-за действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия, который открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

Напомним, в августе 2008 года Россия оккупировала пятую часть территории Грузии и создала там марионеточные государственные образования Абхазия и Южная Осетия. В Тбилиси считают Цхинвали и Сухуми временно оккупированными территориями и надеются вернуть контроль над отколовшимися регионами.