Гаагский трибунал признал лидера конголезских повстанцев виновным в военных преступлениях

Международный уголовный суд в Гааге признал виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности бывшего главаря повстанцев в Демократической Республике Конго Боско Нтаганду, передает DW.

Во время заседания МУС в понедельник, 8 июля, судьи констатировали, что в 2002-2003 годах в разгар вооруженного противостояния в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго Нтаганда отдавал приказы "совершать нападения и убивать гражданских".

Нтаганда признан виновным в совершении таких военных преступлений как грубые массовые убийства, изнасилования и порабощение и сексуальное рабство гражданских лиц, в том числе и девушек-подростков. Жертвами преступных приказов бывшего полевого командира конголезских повстанцев стали дети и даже младенцы. Кроме того, судьи считают подтвержденной вину бывшего главаря повстанцев в Конго в наборе в его вооруженные отряды подростков и в убийстве католического священника.

В общем Боско Нтаганду признали виновным по 18 пунктам обвинения, из которых 13 - по военным преступлениям, а 5 - по преступлениям против человечности. Сам Нтаганда отверг все обвинения, подчеркивая, что он "солдат, а не преступник".

Нынешний приговор стал третьим приговором МУС по военным преступлениям за всю 17-летнюю историю суда. Решение о наказании по приговору экс-главарю конголезских повстанцев примут позже на одном из заседаний МУС, после того как судьи заслушают показания жертв приказов Нтаганды. Осужденному грозит пожизненное заключение.

Когда в 1999 году вспыхнул конфликт в Конго, Нтаганда по прозвищу "Терминатор" был одним из полевых командиров конголезских повстанческих формирований. По данным правозащитников, во время конфликта, который длился несколько лет, погибли более 60 тысяч человек.

В 2006 году Гаагский трибунал обвинил Нтаганду в военных преступлениях. В 2013 году Нтаганда, которого разыскивал МУС, сам сдался властям США.