SkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей двух самолетов

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) сообщила о задержках 18 рейсов 1 июля 2019 года из-за неисправностей в работе двух самолетов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ряд рейсов 1 июля 2019 года вылетает с задержками. Причина - у двух самолетов были обнаружены неисправности", - пояснили в авиакомпании, заверив, что оба самолета будут готовы к выполнению рейсов с 19:00 понедельника.

Так, задерживаются рейсы из международного аэропорта "Борисполь": PQ 671 Киев-Катания и обратный, PQ 4413 Киев - Анталия и обратный; PQ 7801 Киев-Тиват и обратный; PQ 7109 Киев-Шарм-эль-Шейх и обратный; PQ 421 Киев-Батуми" и обратный; PQ 3101 Киев-Монастир и обратный; PQ 7011 Киев-Хургада и обратный; PQ 434 Тбилиси -Киев и обратный. Задерживаются также рейс PQ 3121 Харьков-Монастир и обратный.

"Задержки - это неприятно. Мы делаем все возможное, чтобы осуществить полеты максимально быстро и комфортно. Если возникнут новые задержки, мы сообщим максимально оперативно", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp начала осуществлять регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону с 25 мая 2019 года.

В начале апреля 2019 года Госавиаслужба также одобрила заявки авиакомпании SkyUp на выполнение рейсов из Киева в Париж и Ниццу, а также из Харькова в Париж.