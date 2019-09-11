Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
В Раде поймали первого "кнопкодава"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Лицемерие
Лицемерие
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
ГлавнаяПолитика

Посол Франции: между Зеленским и Макроном установилась дружеская связь

"Взаимодействие двух стран сейчас основано на взаимной симпатии и дружбе".

Посол Франции: между Зеленским и Макроном установилась дружеская связь
Зеленский и Макрон (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном установились дружеские отношения, и взаимодействие двух стран в настоящее время основано на взаимной симпатии и дружбе.

Об этом рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает "Интерфакс-Украина".

"Вам известно о дружеской связи, которая установилась между президентом Зеленским и президентом Макроном. И можно сказать, что мы сегодня находимся в стадии взаимной симпатии и дружбы как на уровне руководителей наших государство, так и, конечно двух наших народов", - сказал он журналистам после возложения цветов к Стене памяти возле Михайловского собора.

Посол отметил, что этим жестом хотел выразить симпатию и поддержку украинскому народу, и почтить память тех украинцев, которые погибли на Донбассе. Он также подчеркнул, что отметил, что только в августе этого года на востоке Украины погибли 13 человек.

Говоря об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, Этьен де Понсен подчеркнул, что президент Макрон "занимал последовательную и активную позицию" по этому вопросу, и это было "очень волнительным моментом".

Посол также заявил, что намерен активно ездить по регионам Украины, в частности, он планирует посетить Одессу, Мариуполь, Львов, Харьков и другие города.

Напомним, в августе Франция назначила послом в Украине Этьена де Понсена вместо Изабель Дюмон.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также