Посол Франции: между Зеленским и Макроном установилась дружеская связь

"Взаимодействие двух стран сейчас основано на взаимной симпатии и дружбе".

Между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном установились дружеские отношения, и взаимодействие двух стран в настоящее время основано на взаимной симпатии и дружбе.

Об этом рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает "Интерфакс-Украина".

"Вам известно о дружеской связи, которая установилась между президентом Зеленским и президентом Макроном. И можно сказать, что мы сегодня находимся в стадии взаимной симпатии и дружбы как на уровне руководителей наших государство, так и, конечно двух наших народов", - сказал он журналистам после возложения цветов к Стене памяти возле Михайловского собора.

Посол отметил, что этим жестом хотел выразить симпатию и поддержку украинскому народу, и почтить память тех украинцев, которые погибли на Донбассе. Он также подчеркнул, что отметил, что только в августе этого года на востоке Украины погибли 13 человек.

Говоря об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, Этьен де Понсен подчеркнул, что президент Макрон "занимал последовательную и активную позицию" по этому вопросу, и это было "очень волнительным моментом".

Посол также заявил, что намерен активно ездить по регионам Украины, в частности, он планирует посетить Одессу, Мариуполь, Львов, Харьков и другие города.

Напомним, в августе Франция назначила послом в Украине Этьена де Понсена вместо Изабель Дюмон.