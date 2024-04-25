Дар'я Білодід виборола перше місце на чемпіонаті Європи з дзюдо

Це перша “золота” нагорода Білодід після зміни вагової категорії.

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи.

Про це повідомило “Суспільне Спорт”.

У перший змагальний день “золото” виборола 23-річна Дар'я Білодід.

У фіналі Білодід зійшлась зі словенкою Каєю Кайзер, срібною призеркою Євро-2021.

Для визначення власника “золота” дзюдоїсткам знадобився "золотий" рахунок. На початку третьої хвилини "золотого" рахунку українка перемогла, оскільки Кайзер заробила третє "шидо" і отримала у підсумку червону картку.