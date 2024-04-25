Дар'я Білодід виборола перше місце на чемпіонаті Європи з дзюдо

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи.
Про це повідомило “Суспільне Спорт”.
У перший змагальний день “золото” виборола 23-річна Дар'я Білодід.
У фіналі Білодід зійшлась зі словенкою Каєю Кайзер, срібною призеркою Євро-2021.
Для визначення власника “золота” дзюдоїсткам знадобився "золотий" рахунок. На початку третьої хвилини "золотого" рахунку українка перемогла, оскільки Кайзер заробила третє "шидо" і отримала у підсумку червону картку.
- Ця “золота” нагорода стала для Білодід першою на змаганнях рівня чемпіонату світу та Європи після зміни вагової категорії.
- До 2022 року Білодід виступала на змаганнях у вазі 48 кг, зараз вона перемогла у вазі 57 кг.
- Загалом для Білодід це четверта медаль на дорослих чемпіонатах Європи. У 2017 та 2019 роках вона здобувала "золото", а у 2021-му стала срібною призеркою.