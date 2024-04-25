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Дар'я Білодід виборола перше місце на чемпіонаті Європи з дзюдо

Це перша “золота” нагорода Білодід після зміни вагової категорії.

Дар'я Білодід виборола перше місце на чемпіонаті Європи з дзюдо
Дар'я Білодід
Фото: IJF

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи.

Про це повідомило “Суспільне Спорт”.

У перший змагальний день “золото” виборола 23-річна Дар'я Білодід

У фіналі Білодід зійшлась зі словенкою Каєю Кайзер, срібною призеркою Євро-2021. 

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Для визначення власника “золота” дзюдоїсткам знадобився "золотий" рахунок. На початку третьої хвилини "золотого" рахунку українка перемогла, оскільки Кайзер заробила третє "шидо" і отримала у підсумку червону картку.

  • Ця “золота” нагорода стала для Білодід першою на змаганнях рівня чемпіонату світу та Європи після зміни вагової категорії. 
  • До 2022 року Білодід виступала на змаганнях у вазі 48 кг, зараз вона перемогла у вазі 57 кг.
  • Загалом для Білодід це четверта медаль на дорослих чемпіонатах Європи. У 2017 та 2019 роках вона здобувала "золото", а у 2021-му стала срібною призеркою. 
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