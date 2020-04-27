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​Глава Минфина призвал расследовать действия экс-глав таможни и налоговой

"Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами".

​Глава Минфина призвал расследовать действия экс-глав таможни и налоговой
Сергей Марченко
Фото: Макс Требухов

Министр финансов Сергей Марченко видит основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных в пятницу, 24 апреля, главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами", - сказал глава Минфина.

Говоря о таких основаниях в отношении экс-главы Госналоговой, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, а также безосновательном блокировании налоговых накладных.

"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал Марченко.

"На таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров - это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", - добавил он.

Напомним, в конце марта экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

24 апреля Кабинет министров уволил глав Таможенной и Налоговой служб, а также их заместителей.

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