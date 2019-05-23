Kasta внедряет инновации: оплата улыбкой в отделениях KastaPost

Использовать современные технологии, чтобы сделать шопинг максимально комфортным и быстрым для всех участников, удивлять и радовать своих клиентов — миссия, с которой вот уже 9 лет отлично справляется онлайн-маркетплейс Kasta, лидируя в Украине по продажам в категории «Одежда и обувь». Появление на рынке нового продукта KastaID, с помощью которого можно платить за покупки, используя биометрию лица, стало еще одним доказательством постоянного развития компании.

Преимущества нового сервиса очевидны: ускорение работы отделений, когда система определяет личность клиента и работники сразу готовы вынести заказ, сведение к минимуму ошибки при выборе размера или фасона, рассчитываться нужно только за товар, который подошел после примерки в одном из 104 отделений KastaPost по всей стране. И, конечно же, удобство в использовании — при оплате нужно всего лишь улыбнуться, глядя на планшет.

Пользоваться KastaID не составляет труда. Необходимо лишь зарегистрироваться в мобильном приложении Kasta.ua, внеся туда свои персональные данные и загрузив фотографию, стать участником программы лояльности KastaBlack, а затем подключить любую банковскую платежную карту, с которой будут сниматься автоматически платежи. Выполнив один раз эти несложные действия, вы станете свидетелем свершения чудес с помощью инновационных технологий.

Включается система, которая использует функцию автоматического распознавания лиц, созданная на базе самой современной технологии глубокого обучения Amazon Rekognition, которая была разработана экспертами Amazon в области компьютерного зрения для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео.

«Внедряя эту технологию, мы еще больше приближаемся к полной автоматизации платежей с помощью биоиндентификации клиента, когда не понадобится носить с собой ни платежную карту, ни смартфон, потому что в отделениях KastaPost для оплаты товара будет достаточно улыбки клиента. И я рад, что именно мы являемся пионерами внедрения этой технологии в Украине», — говорит генеральный директор Kasta Андрей Логвин.

Еще совсем недавно подобные платежные технологии казались фантастикой. Но сегодня появление KastaID, то есть массовый запуск биометрической оплаты покупок в Украине, это уже реальность. И Kasta, вместе со своими партнерами Visa и Приватбанком, лидерами в своих отраслях, делают эти услуги доступными для всех жителей нашей страны.

Онлайн-шопинг в интернет-магазине Kasta — это более быстрый, удобный и дешевый способ совершить покупки. Поддерживая внедрение передовых технологий, компания в очередной раз подтвердила последовательность в выполнении своей миссии. К тому же, это приближает будущее без использования наличных денег во всем мире, что, по мнению экспертов, влияет на общее повышение уровня жизни. Потратив меньше времени на оплату покупок, вы больше времени сможете уделить решению более важных задач.