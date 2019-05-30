Гройсман поручил выделить матпомощь семьям погибших при крушении Ми-8

Кроме этого, минобороны провести расследование катастрофы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8,проанализировать ее причины, а также проработать вопрос предоставления материальной помощи семьям погибших.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров.

Напомним, сегодня ночью в Ровенской области при крушении вертолета Ми-8 погибло четверо военных.

Следствие рассматривает несколько версий крушения. В том числе и техническую неисправность, некачественное топливо, некачественную подготовку к проведению полетов. Все эти версии еще прорабатываются.