В Киеве после двухлетней реставрации открыли фонтаны перед Дворцом детей и юношества. Об этом сообщает Киевский горсовет.
Открытие приурочили к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
"Комплекс фонтанов не работал более 40 лет. Ценность архитектурной композиции, включающей бассейны и фонтаны, заключается в монументальной мозаике, которая является памяткой модернизма", - сообщили в Киевском горсовете.
Работы по реставрации координировал один из авторов мозаики - известный скульптор, художник Владимир Мельниченко.
Напомним, в Киеве обновили Детскую железную дорогу.