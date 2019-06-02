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В Киеве после реставрации открыли фонтаны перед Дворцом детей

Они не работали более 40 лет.

В Киеве после двухлетней реставрации открыли фонтаны перед Дворцом детей и юношества. Об этом сообщает Киевский горсовет.

Фото: facebook.com/kievpalace

Фото: facebook.com/kievpalace

Открытие приурочили к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

"Комплекс фонтанов не работал более 40 лет. Ценность архитектурной композиции, включающей бассейны и фонтаны, заключается в монументальной мозаике, которая является памяткой модернизма", - сообщили в Киевском горсовете.

Работы по реставрации координировал один из авторов мозаики - известный скульптор, художник Владимир Мельниченко.

Фото: facebook.com/valentyn.mondryivskyy

Напомним, в Киеве обновили Детскую железную дорогу.

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