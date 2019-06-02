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Боевики совершили 15 обстрелов на Донбассе в субботу, один боец ​​ВСУ ранен

По данным разведки, 1 июня двух оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.

Боевики совершили 15 обстрелов на Донбассе в субботу, один боец ​​ВСУ ранен
Фото: EPA/UPG

Вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, 1 июня, из них два раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Все случаи нарушения режима тишины произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы позиций Объединенных сил зафиксировано у населенных пунктов: Новоселовка Вторая, Пески, Павлополь, Красногоровка, Водяное, Пищевик, Авдеевка, Верхнеторецкое, Опытное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двух оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил у Гнутово и Новгородского.

Напомним, в пятницу боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов.

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