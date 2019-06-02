С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новгородского.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщалось, в субботу боевики совершили 15 обстрелов на Донбасс, один боец ВСУ ранен.